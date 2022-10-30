Число погибших россиян в Сеуле во время давки выросло до четырех Фото: REUTERS

В результате давки 29 октября 2022 года на одной из "тусовочных" улиц Сеула в переулке района Итхэвон погибло четверо россиян. О смерти еще одного гражданина России сообщает консульство в Южной Корее.

"Нам сообщили о еще одной жертве. Это еще одна девушка (из России), она также младше 30 лет", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее заведующий консульским отделом Денис Абдрашиков рассказал о двух погибших и одной пострадавшей в результате давки во время празднования Хэллоуина. Одну девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее консульство оповестило о ее смерти в больнице.

Напомним, сайт KP.RU подробно рассказал о трагедии в Сеуле ночью с 29 на 30 октября 2022 года. В этот день около ста тысяч человек собрались в центре города, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Огромная толпа "завалилась" в узки переулок возле отеля Hamilton, где и произошла давка. Погибло более 151 человека, а 82 госпитализировали с тяжелыми травмами.