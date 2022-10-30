Песков считает, что для переговоров Путина и Байдена необходимо желание США прислушаться к заботам Москвы Фото: ТАСС

Переговорам президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена могло бы способствовать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Желание США прислушаться к нашим озабоченностям. То есть фактически желание США вернуться к состоянию на декабрь-январь и задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит все-таки с ними сесть за стол переговоров?» – сказал пресс-секретарь президента РФ в эфире телеканала «Россия 1».

Как писал сайт KP.RU, ранее в Белом доме заявили, что Байден не намерен встречаться с главой российского государства.

В Кремле объяснили отказ главы Белого дома от переговоров с президентом России заботой о промежуточных выборах.

Между тем стало известно, что официальные лица Соединенных Штатов пытаются не допустить встречи Путина и Байдена на саммите «Большой двадцатки» (G20).