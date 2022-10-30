Россиян нет среди пострадавших при взрывах в столице Сомали Фото: REUTERS

Россияне не пострадали при взрывах у здания Министерства образования Сомали в Могадишо, сообщили в посольстве РФ в Джибути и Сомали.

«Российских граждан среди пострадавших нет. По нашим последним данным, число жертв серии вчерашних взрывов возле Министерства образования, культуры и высшего образования Федеративной Республики Сомали превысило 100», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.

Как отметили дипломаты, уровень террористической угрозы в столице Сомали остается высоким. Вероятно, произойдут повторные атаки, считают в посольстве.

Напомним, в результате взрывов в столице Сомали – Могадишо погибли не менее 100 человек. Как сообщил президент страны Хасан Шейх Махмуд, злоумышленники заминировали автомобили рядом с Министерством образования республики. У Минобразования Сомали прогремели два взрыва, при этом второй произошел в тот момент, когда приехали машины скорой помощи, чтобы помочь пострадавшим. Взрывной волной были выбиты окна домов.