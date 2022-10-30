В России зафиксирован минимум по числу смертей от коронавируса с 25 августа 2022 года - 75 человек

В России за сутки зафиксировано 6803 случая заражения коронавирусом Фото: REUTERS

В федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за последние сутки, на 30 октября, в России зафиксировано 75 смертей, что на 4 меньше в сравнении с прошлым днем. Отмечается, что этом минимум, который отмечался в последний раз 25 августа 2022 года.

Число случаев заражения коронавирусом выросло на 6803. В субботу штаб сообщал о 7 107 случаях заражения и 79 смертях.

За минувшие сутки число выросло на 9008, до 20 796 124 за весь период пандемии. Вчера фиксировалось 11 527 случаев.

К 30 госпитализировано 611 пациентов с ковидом, что ниже на 54,1% по сравнению с прошлым днем. Число госпитализаций увеличилось в 11 регионах и уменьшилось в 69. В пяти субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

С начала пандемии в России штаб зарегистрировал 21 423 725 заражений и 390 104 смерти от коронавируса.

Напомним, не так давно в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России выявили новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 под кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это мутации, вышедшие из линии «омикрона», подлини ВА.5, самой распространенной в мире, и получившие от ученых залихватские прозвища Typhon – «тифон» - и Cerberus – «цербер».