Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2022 9:46

Лавров назвал условие для переговоров России с Западом

Лавров заявил, что переговоры с Западом возможны только на равноправных началах
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров заявил, что переговоры с Западом возможны только на равноправных началах

Лавров заявил, что переговоры с Западом возможны только на равноправных началах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия готова к переговорам с западными странами по снижению напряженности, но только если они будут основаны на равноправных подходах и от Запада поступят реалистичные предложения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе, за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет», – сказал дипломат в эфире телеканала «Первого канала».

Лавров выразил надежду, что Запад сможет предложить серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать Москвы.

Как писал сайт, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорам президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена могло бы способствовать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям РФ.