Путин выразил соболезнования президенту Южной Кореи в связи с гибелью людей при давке в Сеуле Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру Южной Кореи Юн Сок Ёлю с соболезнованиями в связи с гибелью людей во время давки в Сеуле.

«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате столь трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 29 октября, на прогулочной улице Сеула Итхэвон началась давка. В центре города, где множество популярных баров и ресторанов, собралось около 100 тысяч человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Постепенно веселое мероприятие превратилось в «кровавую» давку: погибли 151 и пострадали минимум 82 человека.