Косметолог дала советы по уходу за кожей лица и рук в холодное время года Фото: Shutterstock

Косметолог Татьяна Козарь дала советы по уходу за кожей в холодное время года. Защищать надо не только кожу лица, но и руки, обеспечивая качественный домашний уход и защиту от ветра и мороза.

В зимний период можно переходить на более плотные крема. Например, для рук есть массажные свечи, которые хорошо увлажняют кожу и защищают от внешних факторов. После их использования на руках образуется тонкая восковая пленка, которая защищает поверхность от внешних раздражителей. А натуральные масла, воск, защищающий кожу от потери влаги.

- Для лица стоит использовать крема с витамином Е. В них содержатся антиоксиданты молекул, которые забирают лишние клетки в межклеточном пространстве, - заявила косметолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Хороша зарекомендовали себя маслянистые сыворотки. Особенно они подходят тем, у кого сухая кожа. Такие средства помогают задерживать влагу.

Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь. Чтобы эти вещества поступали в организм, необходимо разнообразно и рационально питаться. Стоит добавить в рацион печень трески, лосось, консервированный тунец, куриные яйца, пишет Rt.

Ранее, трихолог рассказала о последствиях для волос при регулярной сушке феном. Потоки горячего воздуха воздействуют на наружную оболочку волос, в результате чего происходит разрушение поверхностных клеток, пишет газета "Известия".