Глава Минфина ФРГ предложил добывать газ запрещенным в Германии методом Фото: REUTERS

Германия могла бы добывать сланцевый газ методом фрекинга, то есть гидравлического разрыва пласта, считает министр финансов страны Кристиан Линднер. Этот метод сейчас запрещен в ФРГ.

«У нас в Германии можно добывать много газа без угрозы для питьевой воды. Было бы безответственно отказываться от этого метода из идеологических соображений», – заявил глава Минфина Германии в интервью изданиям редакционной группы Funke.

Как полагает министр, добыча методом фрекинга возможна на нескольких месторождениях в Германии. По его мнению, уже через несколько лет страна сможет закрывать большие потребности в газе из собственных источников.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ преодолела зависимость от российского газа.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Борорель сообщил, что Европа снизила зависимость от поставок российского газа с 40% до 7% от всего импорта.