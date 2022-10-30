Лавров сравнил современную ситуацию на границах России с Карибским кризисом Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил нынешнюю ситуацию на границе РФ и Украины с Карибским кризисом. Об этом он заявил во время интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса". Текст опубликован на сайте ведомства 30 октября 2022 года.

"Как в 1962 году, так и сейчас речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем "Юпитеры" (ракеты средней дальности), расположенные в Турции. Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений", - указал глава дипведомства.

Лавров отметил "мудрость" и "наличие сил проявить ответственность" лидеров СССР и США Никиты Хрущева и Джона Кеннеди. По его мнению, со стороны Вашингтона и сателлитов нет сейчас инициативы проявить эти качества.

"Примеров масса. Можно начать с того, что появившийся шанс на переговоры, который материализовался в конце марта на встрече в Стамбуле, был разрушен, сейчас мы можем это утверждать, по прямому указанию Вашингтона", - подчеркнул Лавров.

Несколько ранее, дипломат отметил также, что заявления властей Польши о планах разместить у себя ядерное оружие вызывают тревогу у России.