Лавров считает опасными утверждения Германии, что немцы «рассчитались» за Вторую мировую Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утверждения властей Германии о том, что немцы расплатились за Вторую мировую войну являются опасными тенденциями, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы задолго до начала специальной военной операции начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль: «Дорогие коллеги, мы – немцы – со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Это достаточно опасная тенденция», – сказал дипломат в эфире «Первого канала».

Как отметил глава МИД РФ, многие в Германии заявляют, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые были совершены в период правления Адольфа Гитлера, однако при утрвеждают, что они со всеми рассчитались.

Как писал сайт KP.RU, ранее в МИД РФ назвали политическими фантазиями претензии Польши к России по репарациям.