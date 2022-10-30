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НовостиПолитика30 октября 2022 11:29

Лавров считает опасными утверждения Германии, что немцы «рассчитались» за Вторую мировую

Эта тенденция возникла задолго до спецоперации на Украине, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров считает опасными утверждения Германии, что немцы «рассчитались» за Вторую мировую

Лавров считает опасными утверждения Германии, что немцы «рассчитались» за Вторую мировую

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утверждения властей Германии о том, что немцы расплатились за Вторую мировую войну являются опасными тенденциями, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы задолго до начала специальной военной операции начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль: «Дорогие коллеги, мы – немцы – со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Это достаточно опасная тенденция», – сказал дипломат в эфире «Первого канала».

Как отметил глава МИД РФ, многие в Германии заявляют, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые были совершены в период правления Адольфа Гитлера, однако при утрвеждают, что они со всеми рассчитались.

Как писал сайт KP.RU, ранее в МИД РФ назвали политическими фантазиями претензии Польши к России по репарациям.