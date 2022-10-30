Песков заявил о невозможности переговоров России с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры России и Украины сегодня невозможны, поскольку Киев не может предотвратить конфликт без согласия извне, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решающий голос за Вашингтоном. Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. Основываясь на мартовском опыте, можно сказать, что эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Песков, в такой ситуации нужно договариваться прежде всего с «руководителями» Киева.

Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что нежелание украинской стороны вести переговоры с Россией впоследствии было превращено в закон, запрещающий Украине и ее властям вести переговоры с РФ. Также он заявлял, что Киев Украина отказался от переговоров с Москвой по указу США.