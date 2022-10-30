Глава Военной контрразведки ФРГ заявила об активности иностранных спецслужб в Германии Фото: REUTERS

Глава Военной контрразведки ФРГ (MAD) Мартина Розенберг заявила об активности иностранных спецслужб на территории Германии. Об этом сообщает агентство DPA. Она утверждает, что MAD отслеживает "большое количество подозрительных случаев и попыток шпионажа".

"Руководимые государствами спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы получать информацию, оказывать влияние и преследовать интересы своих стран", - сказала она.

Агентство пишет, что совсем недавно над тренировочными полигонами в Германии, где происходило обучение украинских военнослужащих, были зафиксированы полеты иностранных беспилотников. Розенберг отметила высокую активность иностранных спецслужб в этой зоне и на ряде иных стратегически важных участках.

"Целью нашей работы является выявление на ранней стадии любой шпионской деятельности, в особенности со стороны российских и китайских спецслужб", - заявила глава MAD, уточнив, что соответствующие меры по предотвращению шпионажа будут предприняты ведомством.

Напомним, не так давно разведка Великобритании выражала обеспокоенность активностью китайских спецслужб. По их словам, Пекин нанимает их бывших военных летчиков, предлагая солидную годовую зарплату в размере примерно 240 000 фунтов стерлингов.