Движение по поврежденной автомобильной части Крымского моста планируют запустить к Новому году Фото: REUTERS

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала "Соловьев Live" сообщил, что ремонтные работы идут с опережением графика, и, вероятнее всего, движение поврежденной ветки Крымского моста возобновится уже к Новому году.

"Работы идут с опережением графика, насколько мы информированы, поэтому вполне возможно, что к Новому году крымчане получат подарок. И эта поврежденная нитка начнет работу даже раньше, чем декларировалось", - сказал Константинов.

Он отметил, что на переправе работают около 400 человек. При этом, по неповрежденной ветке в штатном режиме продолжается проезд пассажирского транспорта.

Напомним, еще 19 октября 2022 года заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что темпы работ по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту будут наращивать.