Захарова обвинила Зеленского в срыве зерновой сделки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режим президента Украины Владимира Зеленского сорвал сделку по вывозу продовольствия из черноморских портов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился еще и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова также напомнила, что Россия готова безвозмездно передать нуждающимся странам до 500 тысяч тонн зерна.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.