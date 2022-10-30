В США раскрыли участие ВСУ в атаках на корабли в Севастополе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Атака на 4корабли Черноморского флота в Севастополе совершили Вооруженные силы Украины, заявляет газета The New York Times.

Как отмечается в статье, тем самым Киев продемонстрировал «новые возможности" своего вооружения.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. По его словам, никакие объекты в городе не поражены.

После атаки на корабли в Севастополе Россия приостановила участие в зерновой сделке. Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.

Напомним, в ночь на 27 октября беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе. В результате огонь охватил один из трансформаторов, который находился в нерабочем состоянии из-за профилактики. На электроснабжение Севастополя и полуострова инцидент не повлиял.