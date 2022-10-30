Очередь на Керченскую переправу сократилась до 720 грузовиков

Очередь грузовиков на Керченской паромной переправе сократилась после введения ограничений. Фото: Евгения ГУСЕВА

Количество грузовиков, ожидающих переправы через Керченский пролив, сократилось после введения с 27 октября транспортного ограничения для большегрузных автомобилей на Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Сообщается, что на утро субботы 29 октября количество грузовиков в очереди со стороны Краснодарского края снизилось, переправы через пролив ожидали 720 грузовиков в то время, как в среду 26 октября их было более 800.

«После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу стала снижаться. В ней, по состоянию на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края находится 720 грузовиков. Основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском», - сообщили в оперативном штабе.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября 2022 года. По состоянию на 29 октября по ней переправились более 22 тысяч человек.

«Перевезено в общей сложности 22 103 пассажира, 11 383 единицы автотранспорта и 337 железнодорожных вагонов», - сообщил Минтранс Российской Федерации.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремели взрывы. Президент России Владимир Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом, организованным украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Крымский мост после теракта намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года.