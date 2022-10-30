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НовостиОбщество30 октября 2022 12:54

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 720 грузовиков

Очередь на переправу сократилась после ведения частичного ограничения на движение большегрузов
Мария ПАВЛОВА
Очередь грузовиков на Керченской паромной переправе сократилась после введения ограничений.

Очередь грузовиков на Керченской паромной переправе сократилась после введения ограничений.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Количество грузовиков, ожидающих переправы через Керченский пролив, сократилось после введения с 27 октября транспортного ограничения для большегрузных автомобилей на Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

Сообщается, что на утро субботы 29 октября количество грузовиков в очереди со стороны Краснодарского края снизилось, переправы через пролив ожидали 720 грузовиков в то время, как в среду 26 октября их было более 800.

«После ввода частичного ограничения на движение большегрузов очередь на переправу стала снижаться. В ней, по состоянию на утро 29 октября, со стороны Краснодарского края находится 720 грузовиков. Основная часть фур ожидает переправы на полуостров на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском и Красноармейском», - сообщили в оперативном штабе.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу с 9 октября 2022 года. По состоянию на 29 октября по ней переправились более 22 тысяч человек.

«Перевезено в общей сложности 22 103 пассажира, 11 383 единицы автотранспорта и 337 железнодорожных вагонов», - сообщил Минтранс Российской Федерации.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремели взрывы. Президент России Владимир Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом, организованным украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Крымский мост после теракта намерены восстановить не позднее 1 июля 2023 года.