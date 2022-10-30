Российские войска вышли к окраинам Павловки в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России вышли к окраинам Павловки в Донецкой народной республики, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Игорь Конашенков.

«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка ДНР», – сказал генерал-лейтенант.

Вооруженные силы Украины потеряли более 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Кроме того, шесть украинских солдат сдались в плен, а один танк ВСУ был захвачен

На Купянском направлении российские войска отбросил украинские подразделения на исходные позиции. Украинские войска потеряли до 250 человек, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.

Ранее временно исполняющий обязанности главаы ДНР Денис Пушилин заявил, что российским войскам удалось добиться успехов практически по всей линии фронта в республике.