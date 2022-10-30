Харьковские власти заявили об отключениях электричества с 31 октября 2022 года

В Харьковской области с понедельника 31 октября начнется отключение электроэнергии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Харьковской области с понедельника 31 октября начнутся отключения электроэнергии. Об этом в воскресенье 30 октября сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов.

«С завтрашнего дня в Харькове и области начнутся отключения электроэнергии», - написал Синегубов в социальных сетях.

Синегубов добавил, что график отключения электроэнергии разработан так, чтобы эта мера принесла по возможности меньший дискомфорт жителям региона.

«Совместно с облэнерго разработали график, чтобы минимизировать дискомфорт харьковчан. Всего будет 12 очередей отключения продолжительностью по три часа каждая», - уточнил глава областной военной администрации.

Напомним, отключения электроэнергии начались в различных регионах Украины после серии точечных ударов российской армии по критической инфраструктуре.

Россия начала нанесение точечных ударов по критической инфраструктуре Украины 10 октября, в качестве ответной меры после теракта на Крымском мосту.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что удары по инфраструктуре Украины проходят в рамках специальной военной операции.

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