Полиция Финляндии расследует контрабанду поставляемого на Украину оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии начали расследование контрабанды оружия, поставляемого на Украину, рассказал инспектор финской полиции Кристер Альгрен.

Как передает YLE, полиция Финляндии подозревает, что поставленное Киеву вооружение находится на территории страны и попадает в руки преступников. По словам Альгрена, оружие, направленное Украине, всплыло также в Швеции, Дании и Нидерландах. Финским правоохранителям известно, что там были найдены пистолеты, гранаты и боевые дроны.

Напомним, на этой неделе президент Россими Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что на Украине формируется черный рынок оружия, и есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия. Как отметил глава государства, в контрабанде оружия с Украины в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы.