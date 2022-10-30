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НовостиВ мире30 октября 2022 14:13

YLE: Полиция Финляндии расследует контрабанду поставляемого на Украину оружия

Направленное Киеву вооружение было найдено также в Швеции, Дании и Нидерландах
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Полиция Финляндии расследует контрабанду поставляемого на Украину оружия

Полиция Финляндии расследует контрабанду поставляемого на Украину оружия

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии начали расследование контрабанды оружия, поставляемого на Украину, рассказал инспектор финской полиции Кристер Альгрен.

Как передает YLE, полиция Финляндии подозревает, что поставленное Киеву вооружение находится на территории страны и попадает в руки преступников. По словам Альгрена, оружие, направленное Украине, всплыло также в Швеции, Дании и Нидерландах. Финским правоохранителям известно, что там были найдены пистолеты, гранаты и боевые дроны.

Напомним, на этой неделе президент Россими Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что на Украине формируется черный рынок оружия, и есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия. Как отметил глава государства, в контрабанде оружия с Украины в другие регионы активно участвуют трансграничные преступные группы.