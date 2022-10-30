Песков назвал нормальными отставки чиновников Фото: ТАСС

Изменения в системе управления России, в том числе отставки чиновников – это нормальный процесс, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Абсолютно нормально, что нужно отстраивать систему управления, кого-то менять, кого-то увольнять, кого-то назначать. Это не значит, что кто-то проваливается – это совершенно естественный процесс», – сказал пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Песков, самое тяжелое – это отладить коллективную работу.

Напомним, на этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что в РФ в связи с необходимостью более быстрого обеспечения потребностей войск нужно обновить процедуры и нормативные базы в экономике. Как отметил российский лидер, это касается и все экономики, и отдельных отраслей производства. Он призвал не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами при работе в условиях спецоперации.