НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия должна отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке, заявила представитель военно-политического блока Оана Лунгенску .

По информации Reutres, она призвала Москву возобновить участие в соглашении и «перестать использовать продовольствие в качестве оружия».

Напомним, с аналогичным призывом выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеа Боррель.

Как писал сайт KP.RU, накануне Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.

В субботу, 29 октября, корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты.