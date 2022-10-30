Французский политик заявил, что Швеция боится назвать причастную к взрыву «Северного потока» страну НАТО

Французский политик обвинил Швецию в нежелании обнародовать результаты расследования диверсии на "Северных потоках" из-за страха перед станами НАТО. Фото: REUTERS

Швеция уже имеет результаты расследования факта саботажа на газопроводах «Северный поток», но боится обнародовать их, заявил французский политик Флориан Филиппо. Об этом Филиппо написал в социальной сети Twitter в воскресенье 30 октября.

Филиппо высказал мнение, что к взрыву причастны одна или несколько стран Североатлантического альянса.

«У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах «Северный поток», но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО», - написал политик, выразив уверенность в том, что правда скоро выяснится.

Ранее Минобороны России заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков».

Также сообщалось, что Минобороны России обвинило Британию в причастности к диверсиям на «Северных потоках» и атаке на корабли Черноморского флота.