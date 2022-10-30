Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 октября 2022 17:32

Кириенко заявил, что Запад ведет войну против России «очень широким фронтом»

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ назвал целью войны Запада против России попытку лишить ее права на будущее
Мария ПАВЛОВА
Кириенко назвал цель войны Запада против России, которая ведется по различным направлениям.

Кириенко назвал цель войны Запада против России, которая ведется по различным направлениям.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Против России ведется война широким фронтом, в том числе на экономическом, информационном и психологическом полях. Об этом заявил в воскресенье 30 октября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

«Противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война - такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», - сказал Кириенко.

Также он назвал целью этой войны попытку лишить Россию права на будущее.

«Это война за образ будущего», - цитирует Кириенко ТАСС.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что любые стремления тоталитарно-либеральных режимов Запада «отменить Россию» только выдают их маниакальную веру, что мир вращается вокруг них и повинуется их приказам.

Также президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о тщетности попыток «отменить Россию» и назвал «глупостью» попытки отменить русскую культуру.