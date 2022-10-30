Кириенко заявил, что Запад ведет войну против России «очень широким фронтом»

Кириенко назвал цель войны Запада против России, которая ведется по различным направлениям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Против России ведется война широким фронтом, в том числе на экономическом, информационном и психологическом полях. Об этом заявил в воскресенье 30 октября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

«Противостояние в зоне СВО - это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война - такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры», - сказал Кириенко.

Также он назвал целью этой войны попытку лишить Россию права на будущее.

«Это война за образ будущего», - цитирует Кириенко ТАСС.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что любые стремления тоталитарно-либеральных режимов Запада «отменить Россию» только выдают их маниакальную веру, что мир вращается вокруг них и повинуется их приказам.

Также президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о тщетности попыток «отменить Россию» и назвал «глупостью» попытки отменить русскую культуру.