Количество погибших при обрушении моста в Индии превысило 90

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90. Фото: кадр из видео.

Более 90 человек погибли при обрушении реконструированного подвесного моста в Индии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NDTV. Телеканал сообщает о 91 погибшем и 70 доставленных в больницы раненых, уточнив, то спасательная операция еще продолжается и число жертв может вырасти.

По информации индийских СМИ, большинство погибших – пожилые люди, женщины и дети.

Напомним, мост рухнул, когда на нем находились около полутысячи человек. Трагедия случилась в штате Гуджарат, на мосту Морби на реке Маччху. Мост, который был построен 140 лет назад, последние два года не функционировал. Несколько дней назад мост был открыт после реставрации.

Ранее сообщалось, что в 22:00 по местному времени, 16:20 по Москве, 29 октября 2022 года на прогулочной улице южнокорейской столицы Сеула Итхэвон началась давка. На самой «тусовочной» улице в центре города, где множество популярных баров и ресторанов, собралось около 100 тыс. человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Постепенно веселое мероприятие превратилось в «кровавую» давку: погибли 151 и пострадали минимум 82 человека.