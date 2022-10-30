Times раскрыл райдер Лиз Трасс на посту главы МИД Великобритании: бутылка вина и кофе независимых брендов

Лиз Трасс требовала бутылку вина во время визитов, будучи главой британского МИД. Фото: REUTERS

Экс-премьер Британии Лиз Трасс во время своего пребывания на посту главы МИД требовала вино в ходе своих официальных визитов. Об этом пишет Times. Издание публикует материалы из новой книги о Лиз Трасс.

Сообщается, что во время пребывания Трасс на посту главы МИД Великобритании во время ее визитов в различные страны посольства получали неофициальные райдеры, в которых содержались указания, что Трасс ожидает во время визита.

Сообщается, что Лиз Трасс требовала свежеприготовленные бейглы или суши на ланч и кофе от независимых производителей. Кроме того, в ее гостиничном номере должна была находиться бутылка вина.

Издание также приводит слова бывшего советника Трасс Кирсти Бьюкенен, которая рассказала, что Лиз Трасс употребляла богатую углеводами пищу. По мнению Бьюкенент, Трасс имеет пищевые привычки, не соответствующие ее возрасту.

«Честно говоря, ни одна женщина старше 40 лет не должна так много есть и избегать последствий», - цитирует издание бывшего советника Лиз Трасс.

Ранее британская пресса сообщила, что личный мобильник Лиз Трасс был взломан.

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