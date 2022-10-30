В Москве на Рябиновой улице столкнулись около 20 автомобилей

В Москве столкнулись около 20 автомобилей. Фото: Сергей ГАПОН

В Москве произошла авария с участием около двадцати автомобилей. Об этом сообщает Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта.

«На Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - такое сообщение появилось в Telegram-канале ведомства в 22.01 в воскресенье 30 октября.

Дептранс предупреждает водителей, что движение в сторону Мичуринского проспекта полностью перекрыто.

Тем временем в СМИ появилась информация о как минимум двоих пострадавших в этом столкновении, а РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что речь может идти не о двадцати, а о 50 автомобилях.

Ранее сообщалось, что в 22:00 по местному времени, 16:20 по Москве, 29 октября 2022 года на прогулочной улице южнокорейской столицы Сеула Итхэвон началась давка. На самой «тусовочной» улице в центре города, где множество популярных баров и ресторанов, собралось около 100 тыс. человек, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Постепенно веселое мероприятие превратилось в «кровавую» давку: погибли 151 и пострадали минимум 82 человека.

Тем временем индийские СМИ сообщают о 91 погибшем и 70 доставленных в больницы раненых, уточнив, то спасательная операция еще продолжается и число жертв может вырасти.