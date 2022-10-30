Минобороны представило к награде матроса, первым заметившего дрон ВСУ при атаке на Севастополь

Матрос, который первым увидел приближающийся к Севастопольской бухте дрон и предотвратил теракт, представлен к награде.

К государственной награде представлен матрос Артем Жильцов, который первым заметил приближающийся к Севастопольской бухте беспилотник. Об этом сообщили в воскресенье 30 октября в Минобороны России.

Артем Жильцов, заметив беспилотник, доложил об этом вахтенному офицеру корабля «Ладный», где он служит. По дрону открыли огонь из корабельного оружия. Беспилотник был уничтожен, теракт предотвращен.

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Ранее сообщилось, что российские войска нанесли удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ в районе Очакова.

Тем временем Украина использовала зону безопасности «зернового коридора» для атаки на корабли в Севастополе. Дроны запустили из порта Одессы и c одного из кораблей, что был зафрахтован Киевом для перевозки зерна.

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