Офицер НАТО сообщил о «логистическом кошмаре» для украинской армии

Отставной военный НАТО рассказал о "логистическом кошмаре" для украинских войск из-за разнообразия поставляемого Западом вооружения. Фото: REUTERS

«Логистическим кошмаром» назвал ситуацию в украинской армии отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу. Эксперт написал статью для издания 19Fortyfive, в которой рассказал, почему многообразие импортированных из разных стран артиллерийских систем представляет проблему для украинской армии.

По словам Атламазоглу, такое разнообразие арсенала создает «мешанину различных орудий».

«Разница в калибре означает, что украинцы не могут использовать одни и те же снаряды в подразделениях, что создает логистический кошмар», - объяснил Ставрос Атламазоглу.

Тем временем Украина использовала зону безопасности «зернового коридора» для атаки на корабли в Севастополе. Дроны запустили из порта Одессы и c одного из кораблей, что был зафрахтован Киевом для перевозки зерна.

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