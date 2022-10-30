Координационный центр: Украина, Турция и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море на 31 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Совместном координационном центре (СКЦ) сообщили, что Киеву, Анкаре и ООН удалось согласовать движение 14 судов в Черном море в понедельник, 31 октября, в рамках "черноморской инициативы".

Также отмечается, что Россию уже уведомили об этом решении. В СКЦ добавили, что шесть судов вышли 30 октября из портов Украины в рамках "зерновой сделки". Однако уточняется, что пока они не дошли до гуманитарного коридора.

Накануне сообщалось, что 29 октября девять судов смогли безопасно пройти по морскому гуманитарному коридору. При этом более десяти, которые направлялись в порты Украины, так и идущих из них, до сих пор ожидают разрешения войти в коридор.

Как писал сайт KP.RU, недавно Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Это связано с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".