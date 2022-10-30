В МИД заявили, что пока рано говорить о возобновлении участия России в зерновой сделке Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что пока рано говорить о возможности возвращения России в зерновую сделку.

По его мнению, начать обсуждения можно будет можно только после выяснениях всех обстоятельств атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. Дипломат также назвал случившееся "полнейшим безобразием".

- Наверное, только после того, как станут известны все детали и подробности инцидента, только после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги, - заявил Руденко. Его слова приводят РИА Новости.

Замглавы дипломатического ведомства напомнил, что РФ уже созвала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения этой проблемы.

29 октября в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке. Это связано с терактом против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора". Позже в МИД РФ уточнили, что российская сторона приостанавливает действие продуктовой сделки на неопределенный срок.