В Белгороде полиция ищет ритуальщиков, выбросивших цинковые гробы на помойку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Белгороде ритуальщики выбросили на помойку цинковые гробы. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить, какая из ритуальных служб причастна к данному инциденту.

Как сообщил мэр города Антон Иванов, следователи уже несколько дней расследуют это дело.

- Полиция делает всё возможное, чтобы найти сотрудников ритуальной службы, которые выбросили на мусорку цинковые гробы. Трудно описать эмоции по поводу этого поступка. Есть ли сердце у этих людей? - написал Иванов в посте в своем Telegram-канале.

Также глава города заверил, что намерен встретиться со злоумышленниками, когда их найдут.

- Теперь суду предстоит определить соответствующее наказание для ритуальщиков. Но прежде всего эти люди больше никогда не будут участвовать в церемониях прощания с нашими погибшими солдатами, - подытожил мэр Белгорода, комментируя появившиеся накануне в соцсетях фотографии цинковых гробов на городской мусорке.