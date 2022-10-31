Обозреватель Le Figaro Жольм допустил отказ США от военной помощи Украине после выборов Фото: REUTERS

Украина может лишиться военной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами, после проведения в стране выборов. Такое мнение в статье для французского издания Le Figaro представил обозреватель Адриен Жольм.

По мнению эксперта, сейчас в Америке растет число противников такой помощи Незалежной.

В публикации Жольм обращает внимание на то, что к недовольным помощью Киеву республиканцам теперь присоединились прогрессисты из партии демократов. И если до этого американские политики придерживались единой точки зрения по этому вопросу, то сейчас их мнения расходятся все чаще.

Кроме того, в случае победы Республиканской партии на выборах поддержка Украины и вовсе окажется под вопросом, пишет обозреватель.

Накануне эксперт в сфере обороны Харрисон Касс заявил, что властям Соединенных Штатов следует пересмотреть стратегию по Украине. В частности, он призвал урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта.