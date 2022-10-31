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НовостиПолитика30 октября 2022 21:01

Обозреватель Le Figaro Жольм допустил отказ США от военной помощи Украине после выборов

По мнению эксперта, сейчас в Америке растет число противников такой помощи Незалежной
София ГОНЧАРОВА
Обозреватель Le Figaro Жольм допустил отказ США от военной помощи Украине после выборов

Обозреватель Le Figaro Жольм допустил отказ США от военной помощи Украине после выборов

Фото: REUTERS

Украина может лишиться военной помощи, предоставляемой Соединенными Штатами, после проведения в стране выборов. Такое мнение в статье для французского издания Le Figaro представил обозреватель Адриен Жольм.

По мнению эксперта, сейчас в Америке растет число противников такой помощи Незалежной.

В публикации Жольм обращает внимание на то, что к недовольным помощью Киеву республиканцам теперь присоединились прогрессисты из партии демократов. И если до этого американские политики придерживались единой точки зрения по этому вопросу, то сейчас их мнения расходятся все чаще.

Кроме того, в случае победы Республиканской партии на выборах поддержка Украины и вовсе окажется под вопросом, пишет обозреватель.

Накануне эксперт в сфере обороны Харрисон Касс заявил, что властям Соединенных Штатов следует пересмотреть стратегию по Украине. В частности, он призвал урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта.