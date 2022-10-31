В Генштабе заявили, что срочников не будут отправлять на службу в новые регионы России Фото: Виталий ТИМКИВ

В России срочников, призванных на службу в рамках осенней кампании, не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине, после демобилизации они смогут уехать домой. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Также по его словам, призванных на срочную службу граждан не будут отправлять на службу в новые регионы России, пишут РИА Новости.

Цимлянский призвал родителей призывников не переживать за них, ведь "ровно через год после призыва (они смогут) встретить их окрепшими и возмужавшими, ставшими настоящими защитниками Отечества".

Ранее сайт KP.RU писал, что сам осенний призыв в этом году начнется не с 1 октября, как это делается обычно, а только с 1 ноября. То есть он перенесен на месяц. Ожидается, что в этот раз на службу будут призваны в общей сложности 120 тысяч человек. Это почти столько же, как и обычно.