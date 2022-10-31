В Британии неизвестный атаковал миграционный центр и покончил с собой Фото: REUTERS

В Британии неизвестный мужчина напал на здание отделения пограничной службы в английском Дувре. Злоумышленник бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в здание, а позже совершил самоубийство. Об этом инциденте сообщает Daily Mail.

- Неизвестный мужчина, атаковавший центр для мигрантов и ранивший двоих человек, обнаружен мертвым на ближайшей заправочной станции, - отмечается в публикации.

Тем временем, агентство Reuters уточняет, что нападавший подъехал к центру на белом внедорожнике и бросил три зажигательные шашки в здание, однако одна из них так и не взорвалась.

По словам очевидцев произошедшего, спустя несколько минут после инцидента на место ЧП прибыла полиция. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали и обстоятельства поступка мужчины.

Накануне сообщалось, что на дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было совершено нападение. В результате пострадал ее супруг. Нападавшего уже задержали, сейчас выясняется причина атаки.