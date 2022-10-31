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НовостиПолитика30 октября 2022 23:04

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо предупредил об "адекватном ответе" на провокации со стороны Украины

Лаппо также добавил, что сейчас на границе с украинской стороной силы погранслужбы работают в усиленном режиме
София ГОНЧАРОВА
Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо предупредил об "адекватном ответе" на провокации со стороны Украины

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо предупредил об "адекватном ответе" на провокации со стороны Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников Минск готов будет ответить.

- Если какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам, - заявил представитель ведомства в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Лаппо также добавил, что сейчас на границе с украинской стороной силы погранслужбы работают в усиленном режиме.

"Наряды там у меня укрепленные ... с оружием. Почему? Потому что ожидать можно все что угодно. Наставили (украинcкие военные на своей стороне) мин прямо на асфальт, - добавил глава комитета.

Накануне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, что на текущий момент явной угрозы создания наступательных группировок пока нет. Глава военного ведомства также отметил, что аналитическая информация о ситуации постоянно собирается. При этом он добавил, что белорусская сторона прежде всего оценивает возможные вызовы и угрозы военной безопасности республики.