Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо предупредил об "адекватном ответе" на провокации со стороны Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников Минск готов будет ответить.

- Если какая-то провокация будет в нашу сторону, пограничников, будет адекватный ответ. Мы люди миролюбивые, но в обиду себя не дадим. Они тоже понимают, что если пойдут к нам, могут получить по зубам, - заявил представитель ведомства в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Лаппо также добавил, что сейчас на границе с украинской стороной силы погранслужбы работают в усиленном режиме.

"Наряды там у меня укрепленные ... с оружием. Почему? Потому что ожидать можно все что угодно. Наставили (украинcкие военные на своей стороне) мин прямо на асфальт, - добавил глава комитета.

Накануне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сказал, что на текущий момент явной угрозы создания наступательных группировок пока нет. Глава военного ведомства также отметил, что аналитическая информация о ситуации постоянно собирается. При этом он добавил, что белорусская сторона прежде всего оценивает возможные вызовы и угрозы военной безопасности республики.