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НовостиЭкономика31 октября 2022 0:15

Профессор Буш предрек США трудности из-за санкций на алюминий из России

По мнению эксперта, это может усилить инфляцию в Штатах
Источник:kp.ru
Профессор Буш предрек США трудности из-за санкций на алюминий из России

Профессор Буш предрек США трудности из-за санкций на алюминий из России

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут столкнуться с еще большими трудностями в случае принятия решения о введении новых санкций против России. Об этом в статье для издания The Hill предупредил профессор-международник Марк Л. Буш.

Эксперт отмечает, что такая мера американской стороны может сильнее навредить Вашингтону сильнее, чем Москве.

- Вероятно, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы, - говорится в статье.