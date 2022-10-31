Профессор Буш предрек США трудности из-за санкций на алюминий из России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут столкнуться с еще большими трудностями в случае принятия решения о введении новых санкций против России. Об этом в статье для издания The Hill предупредил профессор-международник Марк Л. Буш.

Эксперт отмечает, что такая мера американской стороны может сильнее навредить Вашингтону сильнее, чем Москве.

- Вероятно, запрет может спровоцировать введение антидемпинговых пошлин и ответных тарифов и усугубить растущую инфляцию, с которой сегодня сталкиваются американцы, - говорится в статье.