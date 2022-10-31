"Аэрофлот" перешел на отечественную систему бронирования Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о завершении перехода на отечественную систему бронирования билетов, а также возобновила работу онлайн-сервисов для удобства пассажиров. Об этом 31 октября говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

- "Аэрофлот" открыл продажи и возобновил работу онлайн-сервисов после завершения процедур технического перехода на использование отечественной автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок, - отмечается в тексте заявления.

Накануне сообщалось, что с 26 октября 2022 года авиакомпания "Аэрофлот" временно приостанавливает онлайн-регистрацию на рейсы. Это связано с проведением технических работ, сообщает авиакомпания.

Также сайт KP.RU писал, что авиакомпания S7 Airlines на фоне санкций приняла решение о переходе с иностранной на российскую систему бронирования билетов. Компания по итогам тендера выбрала отечественную систему ОРС. Росавиация ранее рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) из-за ее возможного отключения, а также "глушения" сигналов.