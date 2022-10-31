Берлускони признался, что пошутил насчет обмена подарочным алкоголем с Путиным Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" сенатор Сильвио Берлускони признался, что пошутил, когда рассказывал, что обменялся с российским лидером Владимиром Путиным бутылками водки и вина.

По данным La Repubblica, в интервью журналисту Бруно Веспе 86-летний политик рассказал, что дважды пытался связаться с российским политиком с начала проведения спецоперации на Украине, однако ответа он так и не получил ответа.