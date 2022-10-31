Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 октября 2022 1:45

Берлускони признался, что пошутил насчет обмена подарочным алкоголем с Путиным

Он также рассказал, что дважды пытался связаться с российским лидером после начала спецоперации
Источник:kp.ru
Берлускони признался, что пошутил насчет обмена подарочным алкоголем с Путиным

Берлускони признался, что пошутил насчет обмена подарочным алкоголем с Путиным

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия" сенатор Сильвио Берлускони признался, что пошутил, когда рассказывал, что обменялся с российским лидером Владимиром Путиным бутылками водки и вина.

По данным La Repubblica, в интервью журналисту Бруно Веспе 86-летний политик рассказал, что дважды пытался связаться с российским политиком с начала проведения спецоперации на Украине, однако ответа он так и не получил ответа.