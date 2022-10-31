Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 октября 2022 2:53

"Известия": Huawei прекратила поставки смартфонов и может окончательно покинуть российский рынок

При этом эксперты напоминают, что сейчас есть как минимум три варианта ввоза в нашу страну продукции ушедших брендов
Источник:kp.ru
"Известия": Huawei прекратила поставки смартфонов и может окончательно покинуть российский рынок

"Известия": Huawei прекратила поставки смартфонов и может окончательно покинуть российский рынок

Фото: REUTERS

Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов и другой своей техники в Россию и может окончательно уйти с российского рынка. Об этом со ссылкой на источники пишут "Известия".

Отмечается, что на возможное прекращение работы компании на территории России может указывать и объявление о сдаче московского офиса Huawei в аренду с 1 февраля 2023 года.

Однако, эксперты считают, что сейчас есть как минимум три варианта ввоза в нашу страну продукции ушедших брендов. Кроме того, в Huawei не исключают и поставок в Россию через дистрибуторов.