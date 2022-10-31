"Известия": Huawei прекратила поставки смартфонов и может окончательно покинуть российский рынок Фото: REUTERS

Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов и другой своей техники в Россию и может окончательно уйти с российского рынка. Об этом со ссылкой на источники пишут "Известия".

Отмечается, что на возможное прекращение работы компании на территории России может указывать и объявление о сдаче московского офиса Huawei в аренду с 1 февраля 2023 года.

Однако, эксперты считают, что сейчас есть как минимум три варианта ввоза в нашу страну продукции ушедших брендов. Кроме того, в Huawei не исключают и поставок в Россию через дистрибуторов.