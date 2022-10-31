Что произошло в ночь на 31 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов и другой своей техники в Россию и может окончательно уйти с российского рынка. Об этом со ссылкой на источники пишут "Известия". Отмечается, что на возможное прекращение работы компании на территории России может указывать и объявление о сдаче московского офиса Huawei в аренду с 1 февраля 2023 года.

Власти Новой Зеландии объявили о введении санкций против 14 россиян. Также они ввели ограничения против ряда предприятий оборонного сектора и СМИ.

На выборах президента Бразилии победил 77-летний Луис Инасиу Лула да Силва. Соперником Лулы да Силвы в политической гонке был Жаир Болсонару.

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября текущего года, сообщает UK Defence Journal. В публикации отмечается, что авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. Что касается точной дата прибытия, то пока она не раскрывается.

Диверсанты ВСУ находятся под воздействием таких сильных препаратов, что могут не чувствовать огнестрельные ранения. Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий с позывным "Крым". По его словам, накануне была замечена украинская диверсионно-разведывательная группа. Однако, после того, как по ним открыли огонь, украинцы начал вести себя странно.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на данные финской полиции о том, что поставляемое Украине оружие попадает в руки преступников в Финляндии. По его словам, это была "полезная информация".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть чьим-то вассалом и будет продолжать отстаивать свои интересы. Что касается тех, кто раньше рулил всем миром, то они уже начали терять свою власть, и это будет продолжаться, отметил он.

В России срочников, призванных на службу в рамках осенней кампании, не будут привлекать к участию в спецоперации на Украине, после демобилизации они смогут уехать домой. Об этом заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Также по его словам, призванных на срочную службу граждан не будут отправлять на службу в новые регионы России.