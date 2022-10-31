Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Алчевску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 5.33 в понедельник, 31 октября, выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Алчевску. Об этом говорится в заявлении представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 05.33 по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее в понедельник украинские военные выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по Сватово, расположенному в ЛНР.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик принял решение о начале специальной военной операции на Украине, отметив также, что такие меры нужны ввиду обстоятельств.