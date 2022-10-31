США намерены разместить в Австралии бомбардировщики, способные нести ядерное оружие

Вашингтон собирается построить на севере Австралии военную авиабазу для шести ядерных бомбардировщиков B-52, которые способны наносить ядерный удар. Об этом сообщила вещательная корпорация ABC.

Как отмечается, что военная база будет находиться недалеко от базы военно-воздушных сил (ВВС) Австралии Тиндал в 320 километрах к юго-востоку от Дарвина. Согласно плану, на нем появится «оперативный центр управления эскадрильи B-52, инфраструктура для ремонта и технического обслуживания самолетов, летное поле и стоянка».

По словам Бекка Вассера из Центра новой американской безопасности, наличие военных самолетов на севере Австралии, которые будут «потенциально способны атаковать материковый Китай», даст понять КНР, что любые враждебные действия по отношению к Тайваню приведут к «широким последствиям».

ABC также сообщается, что основные строительные работы на военной базе будут завершены через четыре года - к концу 2026 года.