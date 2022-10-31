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НовостиПолитика31 октября 2022 5:14

Командир подразделения РСЗО заявил об усилении огневой мощи

Командир подразделения РСЗО указал на большие боезапасы
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Командир одного из подразделений реактивной артиллерии заявил о том, что реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных, серьезно усилив свою огневую мощь, указав также на большие боезапасы.

«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи... Люди готовы на сто процентов, у всех есть желание и готовность идти до конца», - приводит РИА Новости слова командира.

Командир подразделения РСЗО также заявил, что время сворачивания с места ведения огня занимает не более пяти минут для того, чтобы успеть уйти из-под возможного ответного огня. «Ответный огонь идет достаточно сильный и плотный, но мы выявляем, откуда стреляют, и точно отвечаем», - заявил он, отметив, что «противник несет большие потери».