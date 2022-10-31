Командир артиллерии заявил о "деморализации" армии ВСУ на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Украинские военные на Запорожском направлении “деморализованы” после последних попыток прорыва, отметил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Есть радиоперехваты - противник деморализован, наступать не хочет. Активность снижается”, - пишет агентство со ссылкой на офицера.

Вместе с тем, командир заявляет о попытках контрнаступления на Запорожском направлении. Однако, по его словам, с наступлением осени на ведение боев начинают влиять и погодные условия.

"Каждое время года имеет свою специфику: сейчас осень, листва опала и так называемая "зеленка" уходит, противник становится наблюдаем, а вместе с ним и мы тоже. Есть свои плюсы и минусы. Изменяется температура воздуха, и все это влияет на выполнение боевых задач", - добавил командир.

Он отметил, что последний раз попытку контрнаступления с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении украинские военные предприняли 14 сентября, несмотря на это, силы ВСУ удалось сдержать. По словам командира, армия Украины ищет “слабые места” в линии обороны России.

Напомним, не так давно член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял, что украинские войска готовят Запорожье к уличным боям. По его слова, ВСУ укрепляет линию обороны в этом районе.