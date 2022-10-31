ZDF: на совести "оплота свободы" США ответственность за войны и перевороты по всему миру

Позиционирующие себя как «эталон демократии» Соединенные Штаты далеко не безупречны. Такое заявление в эфире телеканала ZDF сделал немецкий журналист и историк Мирко Дрочманн.

Как заявил немецкий журналист, Вашингтон примерил на себя роль «бастиона свободы и демократии перед лицом агрессии России». Тем не менее, Соединенные Штаты сами проявляли жестокость, в том числе речь может идти о многочисленных войнах и операциях, в которых государство участвует и на данный момент.

«Изуродованные жертвы войны из Ирака, дети в слезах бегут из горящей деревни во Вьетнаме, афганская свадьба заканчивается градом бомб», - напомнил о «достижениях» США немецкий журналист.

Дрочманн отметил, что таким образом «хороший парень» Вашингтон занимается сменой режимов в других странах, а кроме того, нередко нападают и сами или же ведут войны другими руками.