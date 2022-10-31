В США предрекли проблемы Байдену при поражении демократов на выборах в Конгресс

Соединенным Штатам необходим энергичный и сконцентрированный президент, вместо «изношенного» американского лидера Джо Байдена. Такое заявление сделал журналист Fox News Стюарт Варни.

«Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах», - заявил телеведущий.

Журналист отметил, что на сегодняшний день от действующего президента США сторонятся даже члены его собственной партии, и главе Белого дома практически не позволяют выступать на публике, а также общаться от своего лица. По словам Варни, на данный момент, никто не понимает.

Напомним, основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского Конгресса состоятся в Соединенных Штатах 8 ноября этого года. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов.