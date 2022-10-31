Госсекретарь США и глава МИД Китая обсудили ситуацию на Украине с точки зрения глобальной безопасности

Госсекретарь США Блинкен и глава МИД КНР Ван И затронули тему двусторонних отношений Вашингтона и Пекина в телефонном разговоре Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели телефонные переговоры о двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. В письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса отмечается необходимость поддержания открытых каналов связи между государствами. Помимо этого Госсекретарь США поднял вопрос украинского конфликта.

"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР", - говорится в тексте.

Второй важной темой было обсуждение российско-украинского конфликта с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности в мире.

В сообщении сказано, что глава американского внешнеполитического ведомства затронул еще и ситуации в Гаити и отметил необходимость "продолжения скоординированных действий для поддержки народа Гаити".

Напомним, буквально вчера, 30 октября 2022 года, во внешнеполитическом ведомстве Китая подтвердили визит канцлера Германии Олафа Шольца в КНДР 4 ноября 2022 года. Он станет первым европейским политиком, посетившим Китай после пандемии и переизбрания лидера КНР Си Цзиньпина на третий срок.

В Китае неоднократно заявляли о наращивании внешнеполитических связей, в частности, с США. КНР и Соединенные Штаты намерены укреплять сотрудничество ради повышения "стабильности и определенности в мире".