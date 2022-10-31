Путин выразил соболезнования премьеру и президенту Индии из-за гибели людей при обрушении моста

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с гибелью людей из-за обрушения моста в штате Гуджарат. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в понедельник, 31 октября.

«Уважаемая госпожа президент, уважаемый господин премьер-министр, примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями обрушения моста в штате Гуджарат», - сказано в сообщении российского президента, который также просит передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, желая скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, мост рухнул, когда на нем находились примерно полутысячи человек. Трагедия случилась в штате Гуджарат, на мосту Морби на реке Маччху. Мост, который был построен 140 лет назад, не функционировал последние два года, однако несколько дней назад мост открыли после реставрации. Сообщалось о гибели около 120 человек.