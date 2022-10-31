Россия и Турция на экспертном уровне обсуждают создание газового хаба

Посол РФ в Турции Алексей Ерхов отметил намерения России выполнить все обязательства по газовому хабу в Турции Фото: REUTERS

Россия и Турция на экспертном уровне обсуждают детали создания на территории Республики международного распределительного центра, газового хаба, по поставкам в Евросоюз российского природного “голубого топлива”. Об этом заявил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью газете Dünya.

"В настоящее время наши страны, насколько я понимаю, рассматривают этот вопрос на уровне экспертов. Безусловно, тут очень важны детали", - отметил представитель России.

Он подчеркнул, что РФ всегда выполняет свои обязательства по поставкам газа в Турцию. В отношении нового хаба страна не изменит свою политику.

Напомним, 19 октября 2022 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба на территории Турецкой Республики.

Турецкий лидер отметил, что его страна превращается в крупный газовый хаб, на который сегодня надеются зарубежные государства.