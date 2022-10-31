Власти латвийского города Даугавпилс снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти латвийского города Даугавпилс в ночь на понедельник, 31 октября, снесли обелиск с лицами советских солдат в сквере Славы.

Как сообщает портал LSM, в ходе выходных жители города собирались для того, чтобы возложить цветы к памятнику, а также сделать фотографии с ним. В это время к обелиску прибыла спецтехника для сноса монумента, люди начали протестовать, а также кидать бутылки в машины правоохранительных органов. Местная полиция заявила о 37 задержанных в результате протестов.

Напомним, накануне парламент Латвии остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что теперь позволило республики производить демонтаж памятника Освободителям Риги. Правоохранители закрыли доступ к монументу, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, однако позже жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос монумента.